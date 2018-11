Polizeiinspektion Cuxhaven / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 03.11.2018

Cuxhaven - Geestland/ OT Langen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Leher Landstraße ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß von dem Parkplatz, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland (Tel. 04743-9280) zu melden.

Weitere Meldungen liegen derzeit nicht vor.

