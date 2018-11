Polizeiinspektion Cuxhaven / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 04.11.2018

Cuxhaven - Wurster Nordseeküste/ OT Dorum - Motorradunfall mit schwerverletzter Person

Am Samstag gegen 15:05 Uhr befuhr ein 30-jähriger Bremerhavener mit seinem Motorrad die Straße Am Kutterhafen in Dorum-Neufeld. Mit auf dem Motorrad befand sich eine 26-jährige Sozia aus Bremerhaven. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes verliert der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad, so dass dieses vorne aufsteigt. Hierbei fällt die Sozia vom Motorrad und verletzt sich schwer. Zur Untersuchung der tatsächlichen Ursache des Unfalles wurde das Motorrad auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stade sichergestellt.

Weitere Meldungen liegen derzeit nicht vor.

OTS: Polizeiinspektion Cuxhaven newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68437 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68437.rss2

Rückfragen bitte an: Peter Oprowski Polizeiinspektion Cuxhaven Telefon: 04721/573-0 Werner-Kammann-Straße 8 27472 Cuxhaven http://ots.de/PI0z7T