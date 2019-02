Polizeiinspektion Cuxhaven / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 17.02.2018

Cuxhaven - Bereich Cuxhaven

Cuxhaven - Pkw kommt von der Fahrbahn ab - Frau schwer verletzt- Am Samstag gegen 09.50 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten in der Heerstraße gemeldet. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort feststellen, dass eine 80-jährige Frau mit einem VW Tiguan, aus Altenbruch kommend, in Richtung Cuxhaven unterwegs gewesen war. Auf Höhe der Hausnummer 72 ist sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und zunächst gegen einen Leitpfosten und in der Folge gegen einen Straßenbaum geprallt. Durch den Aufprall verletzte sich die Frau schwer und wurde in ein Cuxhavener Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zur Ursache dauern noch an. Bislang geht die Polizei jedoch nicht von einer fremden Verursachung aus. Zeugen melden sich bitte unter 04721/5730 bei der Polizei in Cuxhaven.

Cuxhaven - unter Alkoholeinfluss mit dem Pkw gegen einen Baum In der Nacht zu Sonntag befuhr ein 22-jähriger Cuxhavener mit einem VW Golf die Konrad-Adenauer-Allee in Richtung Poststraße. Auf Höhe des Karl-Olfers-Platzes kam er vermutlich aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung von 1,54 Promille vom Fahrstreifen ab und fuhr auf einer dortigen Verkehrsinsel gegen einen Baum. Nach Unfallaufnahme und Blutentnahme wurde der junge Mann wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Allerdings ohne seinen Führerschein. Der wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

Cuxhaven - Mann attackiert Hundebesitzer auf dem Deich Am Samstag zwischen 07.30 Uhr und 08.15 Uhr spazierte ein Hundebesitzer mit seinem Hund auf dem Weg der Deichkrone zwischen dem Neptunweg und der Steinmarner Trift. Nach Angaben des späteren Opfers, sei ihm dann ein radfahrender Mann mit Hund entgegen gekommen. Da der Radfahrer beinahe den Hund des Fußgängers angefahren hätte, rief der Fußgänger dem Radfahrer seinen Unmut entgegen. Der Radfahrer hätte daraufhin gedreht und dem Fußgänger in den Rücken geschlagen. Im folgenden Handgemenge seien weitere Schläge ausgetauscht und auch der Hund des Fußgängers sei getreten worden. Der Radfahrer hätte sich dann entfernt, um sich kurze Zeit später erneut von hinten zu nähern und dem Fußgänger in die Seite zu fahren. Danach hätte sich der Radfahrer endgültig entfernt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zum Radfahrer machen können. Sie werden gebeten, sich unter 04721/5730 zu melden.

Bereich Geestland

Geestland, Bad Bederkesa In Bad Bederkesa parkte ein 28-jähriger seinen Ford Focus am Freitag zwischen 14:45 und 19:52 Uhr in einer Parkbucht in der Bergstraße in Höhe der Hausnummer 32. Als er nach Abwesenheit zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, waren Außenspiegel und Radlauf auf der Fahrerseite beschädigt. Die Schäden wurden vermutlich durch einen vorbeifahrenden Pkw verursacht. Zeugen, die Hinweise auf den möglichen Verursacher haben, werden gebeten, sich beim PK Geestland, Tel.: 04743/928-0 zu melden.

Geestland, OT Langen Ein 24-jähriger Mulsumer war am Samstagabend in Geestland, OT Langen, mit seinem Pkw samt Anhänger unterwegs. Allerdings war er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse BE. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

