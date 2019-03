Polizeiinspektion Cuxhaven / Räuberischer Diebstahl in Loxstedt ...

Räuberischer Diebstahl in Loxstedt + Brennendes Wohnmobil in Hetthorn

Cuxhaven - Räuberischer Diebstahl in Loxstedt

Loxstedt. Am Donnerstagabend (21.03.2019) gegen 18:40 Uhr griff ein "Kunde" in einem Lebensmitteldiscounter in der Parkstraße plötzlich in die geöffnete Kassenlade und ergriff mehrere Geldscheine. Obwohl die Kassiererin noch versuchte, den Täter festzuhalten, konnte dieser sich losreißen und zu Fuß mit dem Geld in "grobe" Richtung Bahnhof flüchten. Der Gesuchte soll ein "südländischer Typ", ca. 30 Jahre alt, etwa 1,80 m groß und schlank sein. Er hatte einen Drei-Tage-Bart und trug u.a. eine schwarze Jacke, ein Cap und einen schwarzen Pulli mit weißer Aufschrift. Hinweise, insbesondere zur Fluchtrichtung und zu einem möglicherweise genutzten Fahrzeug bitte an die Polizei Schiffdorf, Tel. 04706-9480.

Brennendes Wohnmobil in Hetthorn

Loxstedt. Freitagfrüß (22.03.2019) gegen 6 Uhr wurde in Hetthorn (Gutsheide), etwa 200 Meter außerhalb des Ortes, ein brennendes Wohnmobil aufgefunden. Laut Polizeikenntnis waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Stotel, Nesse und Hahnenknoop eingesetzt. Das Feuer konnte gelöscht werden, das Fahrzeug brannte allerdings vollständig aus. Es handelte sich um ein älteres Wohnmobil mit HB-Kennzeichen. Der Halter wurde telefonisch befragt. Durch die Befragung stellte er erst fest, dass das Wohnmobil gestohlen worden war. Der Schaden beträgt etwa 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Schiffdorf (04706 - 9480) oder die Ortspolizeibehörde Bremerhaven entgegen (0471 - 9530).

