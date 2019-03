Polizeiinspektion Cuxhaven / Rollstuhl aus Kofferraum entwendet

Rollstuhl aus Kofferraum entwendet

Cuxhaven - Cuxhaven. Am Dienstag (26.03.2019) entwendete jemand aus dem Kofferraum eines Pkw, der auf einem Parkplatz eines Friseursalons in der Reinekestraße abgestellt gewesen ist, einen Rollstuhl. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 19 Uhr. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Diebstahl machen könenn, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

