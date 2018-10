Polizeiinspektion Cuxhaven / Telefonbetrüger geben sich als ...

Telefonbetrüger geben sich als "Kriminalbeamte" oder "Verwandte" aus - Polizei warnt vor verdächtigen Anrufen + Abgerissener Schmutzfänger verursacht Sachschaden

Cuxhaven - Telefonbetrüger geben sich als "Kriminalbeamte" oder "Verwandte" aus - Polizei warnt vor verdächtigen Anrufen

Cuxhaven. Donnerstagvormittag rief ein angeblicher Kriminalbeamter bei einer Seniorin an und behauptete, er käme gleich vorbei. Es seien Unterlagen der Frau gefunden worden, die der vermeintliche Beamte gleich vorbeibringen wolle. Die Cuxhavenerin reagierte besonnen und beendete das Gespräch. Am gleichen Tag bat eine angebliche Verwandte telefonisch ebenfalls bei einem älteren Mitmenschen aus Cuxhaven um einen hohen Geldbetrag. Sie wolle die Chance nutzen und eine Wohnung bei einer Zwangsversteigerung ersteigern. Obwohl die Täter immer öfter auf aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger treffen, verzeichnet die Polizei weiterhin Betrugsversuche dieser Art. Deshalb ist es wichtig, auch zukünftig misstrauisch zu sein, wenn Unbekannte am Telefon um Geld bitten oder Auskunft über Besitzverhältnisse erbeten. Den Trickbetrügern kann nur wirksam begegnet werden, wenn potenzielle Opfer ihre "Maschen" kennen und wissen, wie sie sich im Fall eines solchen Anrufes verhalten sollen. "Gehen Sie nicht auf die Forderungen ein und beenden Sie umgehend das Gespräch", appelliert die Sprecherin der Polizeiinspektion Cuxhaven.

Abgerissener Schmutzfänger verursacht Sachschaden

Bremerhaven. Am Donnerstagnachmittag (25.10.2018) ereignete sich gegen 15 Uhr in Richtung "Überseehäfen" ein Verkehrsunfall auf der A 27 zwischen den Anschlussstellen "Zentrum" und "Überseehäfen". Hinter einer Baustelle befuhren ein 28-jähriger Volvo-Fahrer aus Niedersachsen und ein 48-jähriger Multivan-Fahrer aus Sachsen-Anhalt den Überholfahrstreifen. Zunächst überfuhr der 28-Jährige mit seinem Wagen einen auf der Fahrbahn liegenden Schmutzfänger, wie er für Sattelauflieger verwendet wird. Anschließend fuhr auch der 48-Jährige über den Schmutzfänger. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Weitere Geschädigte oder Zeugen, die beobachtet haben, von welchem Auflieger der Schmutzfänger abgerissen ist, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland unter der Telefonnummer 04743/9280 zu melden.

