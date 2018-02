Polizeiinspektion Cuxhaven / +++ Tödlicher Unfall auf der B73 +++

+++ Tödlicher Unfall auf der B73 +++

Cuxhaven - Tödlicher Unfall auf der B73

Hechthausen. Heute (06.02.2018) um 07:11 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Hechthausen (B73) gemeldet, bei dem ein Pkw mit einem Lkw kollidiert sei. Eine Person soll in dem Pkw eingeklemmt worden sein. Die Beamten der Polizei Hemmoor stellten vor Ort fest, dass offenbar der Fahrer eines VW aus dem Zulassungsbezirk Cuxhaven auf seinem Weg von Hechthausen in Richtung Hemmoor, ca. 200 m vor dem Ortseingang Hechthausen, von seiner Fahrspur abgekommen und im Gegenverkehr mit einem Lkw zusammengestoßen war. Die Fahrbahn war durch die Unfallfahrzeuge blockiert, Rettungskräfte waren bereits alarmiert und auf der Anfahrt zum Unfallort. Wenig später erlag der Fahrer des VW seinen Verletzungen. Die Identität des VW-Fahrers steht noch nicht fest. Die Klärung zur Unfallursache dauert an. Die B73 wird zur Unfallaufnahme voraussichtlich länger gesperrt bleiben. Es wird nachberichtet.

