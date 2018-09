Polizeiinspektion Cuxhaven / Tödlicher Verkehrsunfall auf der ...

Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 27

Cuxhaven -

Gegen 13:30 Uhr kam es auf der BAB 27, Fahrtrichtung Walsrode, an der Anschlussstelle Stotel, zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 16 jähriger Jugendlicher aus Osterholz mit seinem Leichtkraftrad (125ccm) die Anschlussstelle Stotel und wollte in Richtung Walsrode auf die BAB 27 fahren. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte er und geriet auf die Fahrbahn.

Eine 58-jährige PKW-Führerin aus Geestland konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Motorradfahrer.

Trotz Reanimationsversuchen verstarb der Jugendliche noch an der Unfallstelle.

Die Staatsanwaltschaft Stade beauftrage einen Gutachter zur Unfallrekonstruktion.

Zur Zeit ist die Fahrbahn in Richtung Bremen ab der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd voll gesperrt. An der Anschlussstelle Stotel kann über den Standstreifen aufgefahren werden. Die Ermittlungen dauern an. Es wird nachberichtet.

