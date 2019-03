Polizeiinspektion Cuxhaven / Verkehrsunfall in der Gemarkung ...

Verkehrsunfall in der Gemarkung Schiffdorf und in der Gemarkung Wittstedt

Cuxhaven -

Gemarkung Schiffdorf:

Eine 83-jährige Schiffdorferin befuhr am 22.03.2019, 12.30 Uhr, mit einem PKW die K 58 in Rtg. Bremerhaven. In Höhe der Kreuzung "Zum Feldkamp" übersah sie das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage (LZA). Dadurch kam es zu einer Kollision mit einem 38-jährigen Radfahrer aus Bremerhaven, der die Kreuzung in Richtung Gewerbegebiet querte, da die LZA für ihn Grünlicht zeigte. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde dem Krankenhaus zugeführt. Der Gesamtschaden betrug ca. 3000 Euro.

Gemarkung Wittstedt:

Ein 52-jähriger Cloppenburger befuhr mit seinem PKW die Straße "Auf der Alm" und wollte die K 45 in Richtung Sandgrube Stührenberg überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Radfahrers, der den zur K 45 parallel führenden Radweg in Richtung Wittstedt befuhr. Der 68 jährige Radfahrer aus Bokel überschlug sich und blieb leichtverletzt auf der Motorhaube liegen. Der Gesamtschaden betrug 3500 Euro.

OTS: Polizeiinspektion Cuxhaven newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68437 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68437.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven Telefon: 04721/573-0 Werner-Kammann-Straße 8 27472 Cuxhaven http://ots.de/PI0z7T