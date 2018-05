Polizeiinspektion Cuxhaven / Verkehrsunfall mit leicht ...

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Cuxhaven - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Uthlede. Am 17.05.2018 kam es gegen 07.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 40-jähriger Mann aus Beverstedt befuhr mit seinem PKW die BAB 27 in Richtung Bremen, kurz nach der Anschlussstelle Uthlede kam er aufgrund eines Reifenplatzers nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Mittelschutzplanke und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Durch den Unfall wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der PKW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Es kam zu keinerlei Verkehrsbehinderungen.

