Polizeiinspektion Cuxhaven / Verkehrsunfall zwischen PKW und ...

Verkehrsunfall zwischen PKW und Sattelzug auf der Bundesautobahn 27

Cuxhaven - Am 18.09.2018 kam es gegen 12:15 Uhr auf der BAB 27 kurz vor der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Sattelzug.

Der 42-jährige PKW-Führer aus Hinte (Ostfriesland) befuhr die BAB 27 in Richtung Cuxhaven. In einer Baustelle auf der "Moorbrücke" bildete sich ein Rückstau. Ein 51-jähriger Mann musste daher seinen Sattelzug auf dem Hauptfahrstreifen anhalten. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der PKW-Führer den verkehrsbedingt haltenden Sattelzug und fuhr nahezu ungebremst auf den Sattelzug auf. Durch den Aufprall schob sich der PKW unter den Auflieger und verkeilte sich. Der PKW-Führer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Führer des Sattelzugs blieb unverletzt.

Sattelauflieger und PKW mussten aufgrund der entstandenen Beschädigungen abgeschleppt werden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme und Bergung wurde die Fahrbahn halbseitig gesperrt. Die Sperrung wurde um 15:30 Uhr beendet. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

