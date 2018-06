Polizeiinspektion Cuxhaven / Verkehrsunfallflucht - Polizei ...

Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Cuxhaven - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Loxstedt. Am 05.06.2018, gegen 7 Uhr, befuhr ein LKW mit Anhänger (Kipper) die B437 aus Richtung Wesertunnel in Richtung A27. Im zweispurigen Bereich wurde das Gespann durch einen älteren weißen Transporter mit Hochdach (Aufschrift "Fugen Stilow"), überholt. Nach Angaben des LKW-Fahrers machte der überholende Transporter beim Überholen einen Schlenker und stieß so mit dem Hochdach gegen den Außenspiegel. Die Beteiligten hielten kurz an und verabredeten sich im Gewerbegebiet Stotel zum Personalienaustausch. Der LKW-Fahrer wartete mit einem beschädigten Außenspiegel, während sich der beteiligte Transporter-Fahrer entfernte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf unter 04706-9480 zu melden.

