Polizeiinspektion Cuxhaven / Versuchter Einbruch in ...

Cuxhaven - Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Beverstedt. Am frühen Dienstagmorgen, 18.09.18, kurz vor vier Uhr, versuchten unbekannte Täter die Sicherheitsglasscheibe eines Juwelier- und Uhrengeschäftes in der Hindenburgstraße in Beverstedt einzuschlagen. Die Scheibe hielt allerdings stand und die Täter flüchteten, bevor die Polizei vor Ort erschien. Hinweise bitte an die Polizei Schiffdorf, Tel. 04706-9480.

Radfahrerin nach Kollision mit Traktor leicht verletzt

Wurster Nordseeküste. Eine 63-jährige Radfahrerin aus Hessen wurde gestern, 17.09.18, gegen 11 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie fuhr auf dem Deichweg von Dorum-Neufeld in Richtung Spieka-Neufeld, als sie von einem 20-jährigen aus Hagen mit seinem Traktor mit Anhänger überholt wurde. Als das Gespann fast an der Radlerin vorbei war, berührte der Anhänger das Fahrrad. Die Frau stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich zum Glück nur leicht. Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.

