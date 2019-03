Polizeiinspektion Cuxhaven / Witterungsbedingte Unfälle auf der A27

Witterungsbedingte Unfälle auf der A27

Cuxhaven - Am gestrigen Montag nahmen Beamte des Polizeikommissariats Geestland auf der A27 in der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 11:30 Uhr acht witterungsbedingte Unfälle zwischen Bremerhaven und Hagen auf. Im Zeitraum gingen mehrere Graupelschauer nieder, so dass die Fahrbahn teilweise glatt war. Die Unfallverursacher hatten ihre Geschwindigkeit nicht an die Witterungsverhältnisse angepasst und waren mit ihren Fahrzeugen gegen die Schutzplanken geprallt. Verletzt wurde nach Polizeikenntnis glücklicherweise niemand. Mehrere Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

