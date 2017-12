Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Brand in Großenkneten

Delmenhorst - Am 23.12.2017 wurde gegen 22:40 Uhr ein Brand in Großenkneten / Ahlhorn gemeldet. Durch die eingesetzten Feuerwehr und Polizeikräfte wurde festgestellt, dass in dem zur Zeit unbewohnten Teil einer Doppelhaushälfte ein Brand ausgebrochen war. Personen wurden dort nicht verletzt. Weder zur Ursache noch zur Schadenshöhe können von hier Angaben gemacht werden. Weitere Informationen werden gegebenenfalls nach den Feiertaqen mitgeteilt.

