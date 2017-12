Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Verkehrsunfall mit Trunkenheit, 2 Verletzte

Delmenhorst - Gemeinde Dinklage: Am Donnerstag, 28.12.2017 gegen 21:30 Uhr, ereignete sich auf der A 1 ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 54-jähriger aus Selsingen befuhr mit seinem Pkw Audi und Anhänger im Bereich der Gemeinde Dinklage den rechten Fahrstreifen der A 1 in Richtung Bremen. Zwischen den Ausfahrten Holdorf und Lohne/Dinklage näherte sich von hinten ein Pkw Fiat, den ein 65-Jähriger aus Ratingen lenkte. Der Ratinger fuhr frontal auf den Anhänger des Selsingers auf, wodurch sich der Anhänger vom Audi löste. Beide Pkw kamen von der Fahrbahn ab. Der Fiat fuhr in den Grünstreifen, der Audi prallte in die Leitplanke. Der Anhänger blieb total zerstört auf der Fahrbahn liegen. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 65-jährige Verursacher erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alco-Test ergab einen Wert von 2,29 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Führerschein konnte nicht einbehalten werden, da er keine Fahrerlaubnis hatte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

