Delmenhorst: Wohnmobil durch Feuer zerstört +++ Fußgängerin leicht verletzt

Delmenhorst - Wardenburg. In der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Montag, 12 Uhr, kam es in der Oldenburger Straße und der Straße Griesenmoor zu zwei Einbrüchen. In der Oldenburger Straße gelangten unbekannte Täter in ein Geschäft und entwendeten dort unter anderem diverse Tabakwaren. In der Straße Griesenmoor brachen die bislang unbekannten Täter in eine Werkstatt ein und entwendeten drei Kettensägen. Der Gesamtschaden wird auf 2650 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Wildeshausen unter 04431-941115 zu wenden.

.

Ganderkesee. Bislang unbekannte Täter haben am Montag in der Zeit von 1 bis 8 Uhr in den Straßen Sommerpadd, Winterpadd und Hermann-Allmers-Weg drei Pkw aufgebrochen. In allen drei Fällen wurden eine Fahrzeugscheibe beschädigt, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Der oder die Täter hatten es auf die integrierten Navigationsgeräte und die Lenkräder abgesehen und diese fachmännisch ausgebaut. Der Gesamtschaden wird auf 4200 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an: Désirée Krikkis Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de