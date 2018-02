Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Ganderkesee: Trunkenheit im Verkehr

Delmenhorst - Am Freitag, 09.02.2018, 16:48 Uhr, befährt eine Funkstreifenbesatzung die Delmestraße, Ganderkesee, in Richtung Schlutterbrink. Dabei stellen die Beamten einen vor ihnen in starken Schlangenlinien fahrenden Fahrradfahrer fest, der augenscheinlich kaum noch in der Lage ist, sich auf seinem Fahrrad zu halten. Ein Atemalkoholtest bei dem 45 Jahre alten Ganderkeseeer ergibt einen Wert von 2,5 Promille. Daraufhin wird eine Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren wird eingeleitet.

