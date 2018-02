Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Polizei Wildeshausen - Nachtrag -

Delmenhorst - Delmenhorst. Im Rahmen eines Polizeieinsatzes wurde am 24.02.2018 gegen 23:12 Uhr ein Warnschuss durch einen Polizeibeamten abgegeben. Zuvor hatten Anwohner eine männliche Person beobachtet, die sich auf einem Parkplatz an der Wildeshauser Straße in Delmenhorst, zwischen den abgestellten Pkw aufhielt. Da es auf diesem Parkplatz am Tag zuvor zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug gekommen war, riefen die Anwohner zunächst die Polizei und begaben sich dann auf den Parkplatz um die Person anzusprechen. Dabei bedrohte die männliche Person, ein 34-jähriger Delmenhorster, die Anwohner mit einem Messer und einer Schusswaffe. Durch die zeitgleich eingetroffenen Polizeibeamten wurde die Person lautstark aufgefordert, die Waffen fallen zu lassen. Der 34-Jährige kam der Aufforderung jedoch nicht nach und begab sich nunmehr mit der Schusswaffe und einem Messer in der Hand auf die Polizeibeamten zu. Durch einen Polizeibeamten wurde daraufhin ein Warnschuss in die Luft abgegeben. Dann erst legte der 34-Jährige die Waffen nieder und konnte durch weitere Polizeibeamte überwältigt werden. Bei der Festnahme leistete der 34-jährige Delmenhorster Widerstand und wurde leicht verletzt. Nach ärztlicher Versorgung wurde dem 34-Jährigen, der unter Alkoholeinfluss stand, eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt. Gegen den 34-Jährigen wurden Strafverfahren eingeleitet.

