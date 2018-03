Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Delmenhorst: Einbrüche im Stadtgebiet +++ Polizei sucht Unfallverursacher +++ 7000 Euro Schaden bei Unfall

Delmenhorst - Delmenhorst. Zwei Einbrüche im Stadtgebiet sind der Polizei bekannt geworden. In der Zeit von Mittwoch, 21. Februar, 16 Uhr, bis Dienstag, 6. März, 14.20 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Katharinenweg. Aus diesem entwendeten die Einbrecher unter anderem Schmuck. Sie verursachten insgesamt einen Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Am Dienstag, zwischen 7.30 und 17.15Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Bremer Postweg ein. Die Diebe erbeuteten hier eine geringe Summe Bargeld. Hier beläuft sich der Schaden auf etwa 300 Euro. Wer Hinweise zu diesen Vorfällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter 04221-15590 in Verbindung zu setzen.

.

Delmenhorst. Einen Fahrzeugführer, der einen in der Moltkestraße abgestellten Pkw beschädigt hat, sucht derzeit die Polizei. Der Pkw stand dort in der Zeit von Donnerstag, 1. März, 18 Uhr, bis Dienstagmorgen, 7 Uhr, am Fahrbahnrand und wurde vermutlich beim Vorbeifahren durch ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 1500 Euro. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter 04221-15590 zu melden.

.

Delmenhorst. Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 16 Uhr in der Bremer Straße ereignet. Ein 20 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Delmenhorst beabsichtigte mit seinem Pkw von einem Grundstück auf die Bremer Straße aufzufahren. Hierbei übersah er einen von links kommenden Pkw eines 42-Jährigen, ebenfalls aus Delmenhorst. Es kam zum Zusammenstoß, durch den Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand. Dieser wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.

