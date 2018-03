Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Pressemeldungen der Polizei Brake

Delmenhorst - ++ Versuchter Einbruchsdiebstahl in Gartenlaube ++

26919 Brake, Kleingartenanlage Gleisdreieck, 02.03.2018 bis 16.03.2018

Ein bislang unbekannter Täter hat versucht, in eine Gartenlaube im Kleingartenverein Gleisdreieck einzubrechen. Nachdem es ihm gelungen war, eine kleine Fensterscheibe der Laube einzuschlagen, sah er schließlich doch davon ab, dort hineinzusteigen. Der 58-jährige Besitzer der Gartenlaube mit Wohnsitz in Hamburg hofft -ebenfalls wie die Polizei- auf Hinweise von möglichen Zeugen, die in den letzten 2 Wochen Beobachtungen im Bereich der Kleingartenanalge gemacht haben, die im Zusammenhanhg mit der Tat stehen könnten. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter 04401/9350 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

.

++ Sachbeschädigung in Elsfleth ++

26931 Elsfleth, Jugendtreff, Fr., 16.03.2018 bis Sa., 17.03.2018; Noch unbekannte Täter zerstörten in der Nacht zu Samstag eine Fensterscheibe des Jugendtreffs in Elsfleth. Zurück ließen sie diverse leere Flaschen Alkohol, die sie offenkundig mitgebracht und dann dort zu sich genommen haben. Eine der Flaschen wurde dann in ein Fenster im Obergeschoß geschleudert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Elsfleth unter 04404/2263 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

.

++ Pkw kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich ++

26919 Brake, B 212, Fr., 16.03.2018, 15:29 Uhr; Ein 28jähriger Mann aus Brake befuhr mit seinem VW Golf die B 212 in Richtung Norden und überholte zwischen Golzwarden und Sürwürden einen Lkw. Kurz danach wurde er vermutlich von einer starken Windboe erfasst, so dass der Pkw über die Gegenfahrbahn nach links von der Fahrbahn abkam. Er schoss über den breiten Seitenstreifen und den daneben befindlichen Wassergraben, kollidierte mit der Grabenböschung, überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum Stehen. Der Fahrer konnte sich selbständig befreien. Glücklicherweise kam während des Abkommens von der Fahrbahn kein Gegenverkehr auf der ansonsten stark befahrenen Bundesstraße, so dass nur der Fahrer des VW Golf leicht verletzt im St.Bernhard Hospital behandelt werden musste. Der Pkw musste mit einem Kran geborgen werden. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

.

++ Trunkenheitsfahrt mit 1,83 Promille ++

26939 Ovelgönne, B 211/Barghorner Straße, Sa., 17.03.2018, 22:00 Uhr Ein 57jähriger Mann aus Ovelgönne befuhr mit seinem Mercedes Vaneo die B 211 in Richtung Brake, um dann nach links in die Barghorner Straße abzubiegen. Dabei fiel er einer entgegenkommenden Funkstreifenbesatzung auf, da er trotz der Dunkelheit kein Abblendlicht eingeschaltet hatte. Bei der anschließenden Kontrolle räumte der Fahrer spontan Alkoholgenuss ein; ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Der Fahrer wurde nach Brake gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

