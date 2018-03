LK Wesermarsch: Mehrere Fahrzeuge beschädigt +++ Unfallverursacherin flüchtig

Delmenhorst - Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Ein 78-jähriger Jader verursachte mit seinem PKW am Sonntag gegen 12:40 Uhr einen Schaden im vierstelligen Bereich auf einem Parkplatz in der Molkereistraße in Jade. Beim Versuch auszuparken fuhr er zunächst rückwärts gegen einen geparkten VW Tiguan eines 63-jährigen aus der Gemeinde Stadland, der durch den Aufprall gegen einen Nissan Juke einer 69-jährigen, ebenfalls aus der Gemeinde Stadland geschoben wurde. Beim anschließenden Versuch vorwärts auszuparken fuhr er gegen zwei Müllcontainer, die wiederum gegen einen VW Multivan (Firmenwagen) prallten. Zeugen, die weitere Angaben machen können melden sich bitte bei der Polizei Nordenham unter der Nummer 04731/9981-0.

Unfallverursacherin flüchtig

Am Sonntag kam es gegen 21:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der B 212 zur Großensieler Straße. Eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin fuhr mit ihrem Golf von der Großensieler Straße nach links auf die B 212 und missachtete die Vorfahrt der Fahrzeuge auf der Bundesstraße. Ein aus Richtung Hoffe kommender 47-jähriger Nordenhamer konnte einen Zusammenstoß nur noch durch eine Vollbremsung seines Opel Corsa verhindern. Jedoch fuhr ihm eine hinter ihm fahrende 29-jährige Nordenhamerin mit ihrem Opel Antara auf, die nicht so schnell reagieren konnte. Die mutmaßliche blonde Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt unerkannt fort. Zeugen, die weitere Angaben machen können melden sich bitte bei der Polizei Nordenham unter der Nummer 04731/9981-0.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Rückfragen an Merle Behle Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de