Pressemeldung der Polizei Wildeshausen

Delmenhorst - ++ Verkehrsunfall in Ganderkesee ++

Am 19.03.18, um 15.47 Uhr, kommt es in Ganderkesee, Bookhorn, Oldenburger Straße, Ecke Rudolf Diesel Straße zu einem Verkehrsunfall. Der 61 jährige Fahrzeugführer eines Opel beabsichtigt von der Rudolf Diesel Straße nach links auf die Oldenburger Straße in Richtung Delmenhorst abzubiegen. Dabei missachtet er die Vorfahrt des von links kommenden 61 jährigen Fahrers eines BMW, der seinerseits die Oldenburger Straße in Richtung Oldenburg befährt. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der BMW Fahrer wird bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur Untersuchung dem Krankenhaus in Delmenhorst zugeführt. Beide Fahrzeuge sind NICHT fahrbereit , wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen und teilweiser Straßensperrung kommt. Betriebsstoffe laufen aus und werden durch eine Spezialfirma beseitigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Polizei Wildeshausen unter 04431/9410.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle i.A. POK Herwig Telefon: 04221-1559116 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de