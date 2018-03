Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Landkreis Oldenburg: Junge Straßenbäume durch Unbekannte abgebrochen

Delmenhorst - Am Montag, gegen 02:45 Uhr, brachen Unbekannte fünf junge Straßenbäume an der Bergedorfer Landstraße in Ganderkesee ab. Der Schaden wird auf ca. 1600 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Ganderkesee unter der Telefonnummer 04222/9446-0 in Verbindung zu setzen.

