Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Landkreis Oldenburg: Polizei überführt Umweltsünder

Delmenhorst - Bei einer Säuberungsaktion am 17.03.2018 der örtlichen Jägerschaft des Jagdbezirkes 2 am Waldrand gegenüber der Straße Bakler Berg in Großenkneten wurden drei illegal abgelegte Haufen mit Brettern und Bauschutt festgestellt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten durch die Polizei Wardenburg im Schutt Hinweise auf den Verantwortlichen gefunden werden. Der 35-jährige aus Großenkneten wurde mit dem Verstoß konfrontiert und gab diesen letztendlich zu. Auf den Umweltsünder kommt nun eine Ordnungswidrigkeit wegen des Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz zu.

