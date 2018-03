Landkreis Oldenburg: Verdacht auf Rauchgasintoxikation bei einer Pfadfinderveranstaltung+++

Delmenhorst - Am Mittwoch, den 21. März, kam es um 23.56 Uhr zur Meldung einer möglichen Rauchgasintoxikation von mehreren Kindern einer Pfadfindergruppe in Sage, Landkreis Oldenburg. Hintergrund sei eine Abschlussfeier in einer Großjurte (Zelt) in dem sich zuvor etwa 50 Personen um eine Feuerstelle aufgehalten haben. Vor Ort stellte sich heraus, dass nach Beendigung des Zusammenseins etwa 45 Minuten später in den separaten Schlafräumen zunächst ein Kind über gesundheitliche Beschwerden geklagt habe. Im weiteren Verlauf klagten 5 weitere Kinder über ähnliche Beschwerden. Diese zwischen 11 und 13 Jahre alten Kinder wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Vier Kinder konnten sofort wieder entlassen werden, die anderen beiden Kinder verblieben zur Beobachtung zunächst im Krankenhaus.

Die vorherige Abschlussfeier wurde in einer Großjurte für etwa 90 Minuten abgehalten. In der Zeltmitte befand sich ein entzündetes Feuer in einer Feuerschale. Oberhalb der Feuerstelle ist der Bauart des Zeltes entsprechend eine Öffnung für den Abzug der Rauchgase.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Ursache der gesundheitlichen Beeinträchtigungen wurden aufgenommen und dauern noch an.

Die zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführten Messungen hinsichtlich erhöhter Kohlenmonoxidwerte ergaben keine Auffälligkeiten.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Dirk Ellwart Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de