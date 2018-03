Landkreis Wesermarsch: Fahrraddieb gestellt+++ Wer kennt das Fahrrrad+++

Delmenhorst - Nordenham. Am Dienstagnachmittag konnte ein Fahrraddieb durch Polizeibeamte gestellt werden, der gegen 15:30 Uhr ein verschlossenes Fahrrad am Bahnhof entwendete. Bei seiner Tat wurde der 37-jährige Nordenhamer durch einen Zeugen aus der im Bahnhof wartenden Nordwestbahn beobachtet, der eine detaillierte Beschreibung an die Polizei weitergeben konnte. Zwei Beamte der Polizei Nordenham stießen dann wenig später auf den Täter und das entwendete Fahrrad. Das Fahrrad (siehe Foto) - ein schwarzes Damenrad mit 3-Gang-Nabenschaltung, verschlossen mit einem blauen Kabelschloss - sucht nun seinen Besitzer. Wer das Fahrrad als seines erkennt möge sich bitte bei der Polizei Nordenham unter 04731/99810 melden.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Dirk Ellwart Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -