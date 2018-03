Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Fußgängerin

Delmenhorst - Am Mittwoch, 28.03.2018, 20:39 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Schönemoorer Straße / Stedinger Straße, Delmenhorst, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 69 Jahre alte Fußgängerin lebensgefährlich verletzt wurde. Den Ermittlungen zufolge bog ein 49 Jahre alter Delmenhorster PKW-Fahrer aus der Schönemoorer Straße kommend, nach links in die Stedinger Straße ein und stieß dabei mit einer 69 Jahre alten Delmenhorster Fußgängerin zusammen, die im Begriff war, auf der dortigen Fußgängerfurt die Stedinger Straße in Richtung des Einkaufszentrums zu überqueren. Nach Erstversorgung der Fußgängerin durch Rettungskräfte und Notarzt erfolgte eine Verlegung in ein Oldenburger Krankenhaus. Die Sachschadenshöhe beträgt ca. 1000,- Euro.

