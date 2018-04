Pressemeldung der Polizei Delmenhorst

Delmenhorst - ++ Unfall unter Alkoholeinfluss ++

Am frühen Ostermontagmorgen, gg. 03:35 Uhr, kommt eine 34-jährige Delmenhorsterin mit ihrem Pkw Audi A2 in der Cramerstr. / Ecke Bismarckstr. nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen den Gartenzaun eines anliegenden Grundstückes. Im Rahmen der folgenden Unfallaufnahme wird bei ihr eine Atemalkoholkonzentration von 1,72 Promille festgestellt. Es folgen die Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens. Insgesamt entsteht an Pkw und Gartenzaun ein geschätzter Schaden von ca. 2000 Euro.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle i.A. POK Herwig Telefon: 04221-1559116 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de