Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der Deichkrone in Cuxhaven

Delmenhorst - Cuxhaven. Am Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr befuhr ein 70-jähriger Mann mit seinem E-Bike den Jonathan-Zenneck-Weg in Cuxhaven. Auf der Deichkrone in Höhe der dortigen Kugelbake stürzte er, nachdem er zuvor von einem Streifenwagen überholt worden war. Der Radfahrer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Überholvorgang und dem Sturz des Radfahrers besteht muss noch geklärt werden. Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch unter 04221/1559-104 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Lisa Rosenbohm Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de