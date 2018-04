Landkreis Wesermarsch: Einbrecher nehmen Tresor mit

Delmenhorst - Burhave. In der Nacht zu Dienstag sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Kormoranstraße eingestiegen. Sie haben unter anderem einen Tresor mitgenommen, in dem sich eine größere Menge Bargeld befand. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Nordenham unter 04731-99810 oder Burhave unter 04733-332.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an: Désirée Krikkis Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de