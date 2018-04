Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

PK BAB Ahlhorn: Zu schnell mit Sportwagen unterwegs

Hude. Bei dem Versuch Unkraut auf seinem Grundstück abzuflammen steckte ein 71-Jähriger aus Hude ausversehen seine ca. 3 Meter hohe Zypresse in Brand. Das Feuer konnte selbstständig gelöscht werden. Die Zypresse war allerdings nicht mehr zu retten. Personen wurden nicht verletzt.

Radfahrer bei Unfall verletzt

Hatten. Am Donnerstag. Gegen 08:00 Uhr beabsichtigte eine 26-Jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Hude den Borchersweg, vom Claussenweg kommend, zu überqueren. Dabei übersah sie einen 49jährigen Fahrradfahrer aus der Gemeinde Hatten, der den Borchersweg befuhr. Durch den Unfall kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand kein großer Sachschaden.

Auffahrunfall verursacht 1100 Euro Schaden

Wildeshausen. Durch einen Auffahrunfall wurde am Donnerstag, gegen 16.15 Uhr, eine 38-Jährige aus Wildeshausen leicht verletzt. Ein 66-Jähriger Mann aus der Gemeinde Visbek befuhr mit seinem PKW den Westring in Richtung Südring. Als er seine Geschwindigkeit verkehrsbeding reduzierte, übersah das die nachfolgende Pkw-Fahrerin und fuhr dem Visbeker auf. Die 38-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt. Die Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen wurden auf ca. 1100 Euro geschätzt.

