Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Delmenhorst - Brand einer Mikrowelle im Altenwohnheim - Bewohnerin leicht verletzt

Großenkneten. Eine 83-Jährige Bewohnerin eines Altenwohnheimes in der Hauptstraße verletzte sich am Donnerstagabend bei dem Versuch, ihre in Brand geratenen Mikrowelle zu löschen, leicht. Die Mikrowelle geriet gegen 23:20 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Durch die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus Großenkneten und Sage, die mit 6 Fahrzeugen und 36 Feuerwehrleuten vor Ort waren, wurde die nur noch qualmende Mikrowelle aus dem Wohnheim gebracht. Zu einem Wassereinsatz musste es nicht kommen. Die Bewohnerin wurde für eine weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

