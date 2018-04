Polizeikommissariat Brake: Verursacher für Ölspur gesucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst - Ölspur in Berne, Fr., 13.04.2018, 12.00 - 16.55 Uhr Zeugenaufruf!

Am Freitag, 13.04.2018, 16.57 Uhr, meldete eine aufmerksame Frau aus Berne, dass in der Dorfstraße und im "Schwarzer Weg" eine deutlich sichtbare Ölspur vorhanden ist. Der Bereitschaftsdienst der Gemeinde Berne wurde informiert und stellte fest, dass diese Ölspur in der Dorfstraße beginnt und über den "Schwarzer Weg" nach rechts in die Weserstraße verläuft, wo sie in Höhe der Hausnr. -47- in einer Öl-Lache endet. Eine Spezialfirma wurde mit der Aufreinigung der Fahrbahnen beauftragt. Bisher ist von dem Verursacher nichts bekannt. Der Verursacher und Zeugen werden gebeten, sich bei der Gemeinde Berne unter 04406/9410, der Polizei Berne unter 04406/220 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Elsfleth, OT Lienen, B212, 14.04.2018, 17:10 Uhr

PKW-Fahrer ohne Führerschein und unter Betäubungsmitteleinfluss: Am Samstag, 14.04.2018, gegen 17:10 Uhr, sicherten Polizeibeamte eine Unfallstelle auf der B212 in Elsfleth, Ortsteil Lienen ab, als ihnen der Pkw eines 44-jährigen Brakers auffiel, der auf die Örtlichkeit zufuhr. In einer durchgeführten Verkehrskontrolle gab der Fahrzeugführer zunächst falsche Personalien an, um seine wahre Identität zu verschleiern. Der Grund dafür war schnell gefunden. Anhand der echten Personalien konnte die Polizei feststellen, dass der Fahrer des Ford Focus nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zu seinem Nachteil stellte sich zusätzlich heraus, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Neben der Untersagung der Weiterfahrt wurde bei dem Braker im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle i.V. PHK van Knippenberg Telefon: 04221-1559 - 116 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de