Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Delmenhorst. +++ Polizei hautnah - Zukunftstag 2018 +++

Delmenhorst - Delmenhorst. Einsatztraining und Tatortarbeit - Insgesamt 44 Mädchen und Jungs aus den 5. und 6. Klassen der umliegenden Schulen hatten heute Gelegenheit die Delmenhorster Polizei hautnah zu erleben. Wie auch in den Vorjahren waren die Plätze rasch nach Bekanntgabe des Termins ausgebucht. Die Schüler erwartete ein abwechslungsreicher Vormittag mit unterschiedlichsten Einblicken in die polizeiliche Arbeitswelt. Nach einer kurzen Begrüßung ging es direkt los mit einer Vorführung der Diensthundeführer. Die Belgische Schäferhündin Zilly begeisterte die jungen Zuschauer mit einer Rauschgiftsuche und ihr "Kollege" Butch stellte eindrucksvoll, mit einem Biss in den geschützten Unterarm, einen flüchtenden "Einbrecher". Im Anschluss hieran konnten die Wache, der Bereich der Gewahrsamszellen sowie ein Streifenwagen besichtigt werden. Auch Temposünder wurden von den Schülern mittels einer Laserpistole direkt vor der Dienststelle aufgespürt und nach einer kleinen Pause ging es sportlich weiter, als Einblicke in das polizeipraktische Training sowie die Ausrüstung gegeben wurden. Zu guter Letzt hatten sie noch die Möglichkeit sich einen kleinen Überblick über die Tatortarbeit zu verschaffen: Den jungen Teilnehmern wurde u. a. erklärt wie man Fingerabdrücke finden und sichern kann. In der abschließenden Feedbackrunde erklärten die Schüler, dass alles "spannend und toll" gewesen sei und ihre Erwartungen an den Zukunftstag bei der Polizei erfüllt wurden.

