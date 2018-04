Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Delmenhorst: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen

Delmenhorst - Am Samstag, 28.04.2018, 10:30 Uhr, ereignete sich auf der Adelheider Straße, Delmenhorst, ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Eine 20 Jahre alte PKW-Fahrerin aus Syke befuhr die Adelheider Straße in stadtauswärtige Richtung und bog nach links in die Autobahnauffahrt in Richtung Bremen ab, ohne auf einen ihr entgegenkommenden PKW einer 41-jährigen Delmenhorsterin zu achten. Durch den Zusammenstoß wurden die Unfallverursacherin sowie die 41, neun und neun Jahre alten Insassen des entgegenkommenden PKW leicht verletzt.

Die Schadenshöhe beträgt ca. 10000,- Euro.

