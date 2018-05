Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Landkreis Oldenburg: Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses +++ Frau durch Feuerwehr aus Fahrzeug geborgen

Delmenhorst - 46-Jähriger begeht mehrere Verstöße

Dötlingen. Am Freitag gegen 02:40 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen Pkw aus Westerstede, der an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord die A1 verlassen wollte. Der 46-jährige rumänische Fahrzeugführer legte bei der Kontrolle eine ungültige Zulassungsbescheinigung für ein anderes Kennzeichen vor. Weitere Ermittlungen ergeben, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben waren. Diese hatte er sich nach eigenen Angaben von einem Bekannten geliehen, um das gerade gekaufte Fahrzeug abholen zu können. Gegen den Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauch, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet. Eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des Strafverfahrens musste durch den Rumänen bezahlt werden, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und die Kennzeichen zunächst einbehalten.

Verkehrsunfall mit 35.000 Euro Sachschaden

Wardenburg. Auf der A29 in Richtung Oldenburg kam es am Freitag gegen 04:45 Uhr in Höhe der Rastanlage Huntetal zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Sattelzügen. Ein 44-Jähriger aus Cappeln beabsichtigte von der Rastanlage Huntetal auf die A29 in Richtung Oldenburg zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden Sattelzug eines 42-Jährigen aus Molbergen. Der Cappelner konnte anschließend seinen Sattelzug leicht beschädigt auf den Seitenstreifen lenken. Der 42-Jährige wird mit seinem Sattelzug in die Mittelschutzplanke geschleudert. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Für Reinigungs- und Bergungsarbeiten musste die A29 bis 07:30h halbseitig in Richtung Oldenburg gesperrt werden. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Der Gesamtschaden wird auf 35.000EUR.

