Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

PK Nordenham: Brand in einem Ferienhauspark in Burhave

Delmenhorst - Butjadingen. Am Freitag, den 04.05.2018, gegen 22:15 Uhr, kam zu einem Brand in einem Ferienhauspark im Langlütjenring in Burhave. Aus bisher unbekannter Ursache fingen ein Unterstand mit Müllcontainern sowie eine danebenstehende Doppelgarage Feuer. Der Unterstand und die Garagen brannten fast vollständig aus. Ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Ferienhaus konnte durch die eingesetzten Feuerwehren aus Burhave und Stollhamm verhindert werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Eine im Obergeschoss des angrenzenden Ferienhauses untergebrachte Familie musste jedoch noch in der Nacht in eine andere Unterkunft umziehen, da die Wohnung stark verraucht und somit zunächst unbewohnbar war. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder anderweitig Hinweise auf die Brandentstehung geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Nordenham unter 04731/99810 oder der Polizeistation Burhave unter 04733/332 in Verbindung zu setzen.

