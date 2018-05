Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Pressemitteilungen der Polizei Wildeshausen

Delmenhorst - ++ Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis ++

Wildeshausen. Am Mittwoch, gegen 22:35 Uhr, stellten Beamte auf der Bahnhofstraße den Roller eines 22jährigen Fahrzeugführers aus Wildeshausen fest. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 22jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

+ Frontalzusammenstoß mit zwei schwerverletzten Fahrzeugführern +

Hatten. Am Mittwoch, gegen 17:00 Uhr, kam es auf der Munderloher Straße im Bereich der Anschlussstelle der Bundesautobahn 28, Anschlussstelle Hatten, zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Eine 22jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Hatten befuhr mit ihrem Pkw Skoda die Munderloher Straße in Richtung Hatten. Ein 42jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Hude befuhr mit seinem Pkw Hyundai die Gegenrichtung. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte die 22jährige mit ihrem Pkw nach links auf die Autobahn in Richtung Oldenburg auffahren, wobei sie den entgegenkommenden Pkw Hyundai übersah. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 12000 EUR geschätzt.

++ Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss ++

Hude. Am Donnerstag, gegen 02:40 Uhr, stellten Beamte auf der Burgstraße den Pkw eines 28jährigen Fahrzeugführers aus der Gemeinde Hude fest. Im Rahmen einer durchgeführten Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Dem 28 Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

