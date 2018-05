Schlägerei von mehreren Personen in Hoykenkamp, Gemeinde Ganderkesee

Delmenhorst - Ganderkesee: Am 10.05.2018, gegen 18:00 Uhr, kam es bei einer Veranstaltung in Hoykenkamp, Gemeinde Ganderkesee, zu mehreren Körperverletzungsdelikten. Vor Ort herrschte eine hoch aggressive Stimmung, die sich immer weiter aufheizte. Die einschreitenden Polizeikräfte wurden massiv angegangen und mit Flaschen beworfen. Die ebenfalls vor Ort eingesetzten Rettungskräfte wurden in ihrer Arbeit behindert. Nur durch ein konsequentes Einschreiten der Polizeibeamten unter dem Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken, konnte die Lage vor Ort beruhigt werden. Die Veranstaltung wurde aufgelöst. Es wurden mehrere Strafanzeigen wegen Landfriedensbruch, Widerstand, Körperverletzung und Sachbeschädigung gefertigt. Eine Nachberichterstattung erfolgt im Verlauf des heutigen Tages über die Pressestelle der Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch.

