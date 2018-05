Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Landkreis Oldenburg: 21-Jähriger prallt mit dem PKW gegen Baum

Delmenhorst - Wardenburg. Am Donnerstag, gegen 09:20 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger aus Bösel mit seinem PKW die Oberlether Straße in Fahrtrichtung Tungeln. Aus ungeklärter Ursache kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

