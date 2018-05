Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Autobahnpolizei Ahlhorn: Trunkenheit im Verkehr und Verkehrsunfallflucht

Delmenhorst - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Freitag, 11.05.2018, 18:30 Uhr, stellte eine Streifenbesatzung des PK BAB Ahlhorn zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta in Richtung Osnabrück ein Fahrzeuggespann aus dem Landkreis Vechta fest, dass eine unsichere Fahrweise zeigte. Der Kontrollort liegt im Bereich der Gemeinde Bakum, Landkreis Vechta.

Bei der Kontrolle des allein im Fahrzeug befindlichen 31 Jahre alten Fahrzeugführers aus dem Landkreis Vechta, stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Alco-Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,33 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis des Mannes wurde beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Fahrer erwartet jetzt ein Strafverfahren und ein längerer Fahrerlaubnisentzug.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit und Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Freitag, 11.05.2018, auf Samstag, den 12.05.2018, wurde gegen 03.10 Uhr ein Verkehrsunfall in der Anschlussstelle Groß Ippener in Richtung Bremen gemeldet. Der Unfallort liegt im Bereich der Samtgemeinde Harpstedt, Landkreis Oldenburg. Bei der Unfallmeldung wurde bereits mitgeteilt, dass sich keine Person mehr im Fahrzeug befindet. Dieses wurde durch die zuerst eintreffende Streife bestätigt. Bei einer Suche mit mehreren Einsatzfahrzeugen konnte der Fahrer (m/45 aus Wallenhorst) gegen 03:45 Uhr in der Nähe des Unfallortes festgestellt werden. Da er leicht verletzt war, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Überprüfung konnte eine Beeinflussung durch Alkohol und Betäubungsmittel festgestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden zwei Blutproben entnommen und die Fahrerlaubnis des Mannes beschlagnahmt. Auch ihn erwartet ein umfangreiches strafrechtliches Ermittlungsverfahren und ein längerer Entzug der Fahrerlaubnis. Der verunfallte Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 4.000,- Euro geschätzt.

