Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Delmenhorst - Ahlhorn. In der Zeit von Donnerstag, 10.05.18, 12 Uhr bis Sonntag, 13.05.18, 11.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Wildeshauser Straße ein. Im Haus wurden alle Räumlichkeiten durchsucht, das Mobiliar wurde zum Teil beschädigt. Entwendet wurde etwas Schmuck, die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115.

