Brand im Keller eines Einfamilienhauses

Delmenhorst - Wildeshausen. Am heutigen Mittag, gegen 13.45 Uhr, ist es zu einer Rauchentwicklung im Keller eines Einfamilienhauses im Katenbäker Berg gekommen. Die Feuerwehren Wildeshausen und Düngstrup waren mit insgesamt 30 Feuerwehrleuten im Einsatz. Zunächst bestand die Vermutung, dass eine Gasleitung betroffen sei. Dies konnte später ausgeschlossen werden. Das Feuer ist nach derzeitigem Ermittlungsstand an einer im Keller befindlichen Heizung ausgebrochen und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die betroffenen Räumlichkeiten sind durch die Polizei versiegelt und der Brandort beschlagnahmt worden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Eine Schadenshöhe kann noch nicht genannt werden.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Bei Fragen wenden Sie sich an Lisa Rosenbohm. Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de