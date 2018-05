Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Diebstahl eines Wohnanhängers in Wildeshausen +++ Trunkenheit im Verkehr in Großenkneten

Delmenhorst - Landkreis Oldenburg/ Wildeshausen. In der Zeit von Mi., 16.05.18, 20.30 Uhr bis Do., 17.05.18, 08.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter, von dem Gelände eines Händlers an der Glaner Straße, einen hochwertigen Wohnwagen der Marke Tabbert, Typ W 24. Die Schadenshöhe wird auf 50000 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise, auch auf Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

Landkreis Oldenburg/ Großenkneten. Am Do., 17.05.18 gegen 22.20 Uhr befuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Großenkneten die Straße Am Scheidewald. In Rahmen einer Verkehskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer deutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Dem 28-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.

