Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

PK Nordenham: Verkehrsunfallflucht +++ Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden +++ Sachbeschädigungen auf dem Schulhof des Gymnasiums +++

Delmenhorst - Nordenham. Am Montag, den 21.05., um 23:55 Uhr, kam es im Kleingartenverein "Am Wasserturm" zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache fing eine Gartenlaube Feuer. Hierdurch wurden zwei weitere angrenzende Gartenlauben der Nachbarparzellen sowie der Baumbewuchs auf einer Fläche von ca. 200 Quadratmetern ebenfalls beschädigt. Die eingesetzte Feuerwehr Nordenham konnte das Feuer zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen die zur o.g. Zeit oder im Vorfeld verdächtige Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Nordenham unter 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

