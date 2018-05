Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Landkreis Oldenburg: 3 versuchte sowie ein vollendeter ED in Ganderkesee+++ Zeugen gesucht+++ mehrere Verkehrsunfälle im Landkreis Oldenburg+++

Delmenhorst - 3 versuchte sowie ein vollendeter ED in Ganderkesee

In der Zeit von Dienstag, 22.05.18, 22 Uhr bis Mittwoch, 23.05.2018, 04:00 Uhr haben unbekannte Täter in der Straße "In der Helle" ein Rolltor entriegelt und sich dann Zutritt zur Maschinenhalle verschafft. Im Inneren wurde ein Werkzeugschrank aufgebrochen und diverse hochwertige Geräte der Marke Stihl und Makita entwendet. Der Wert des entwendeten Diebesgutes wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. In 3 weiteren Fällen blieb es in der Nacht vom 22.05. auf den 23.05. in den Straßen "Am Vogelsang", "In der Helle" sowie Kühlinger Straße bei Einbruchsversuchen in Werkstätten.

Der durch die Aufbruchsversuche entstandene Sachschaden wird auf ca. 1400 Euro geschätzt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ganderkesee unter der Telefonnummer 04222/94460 in Verbindung zu setzen.

.

Verkehrsunfall in Hude

Am Mittwoch, 23.05.18, gegen 10:55 Uhr befuhr eine 83-Jährige aus Hude mit ihrem PKW die Parkstraße in Richtung Maibusch. Eine 37-Jährige aus Berne fuhr mit ihrem PKW unmittelbar vor dem PKW der Huderin. Als die 37-Jährige nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen wollte, bemerkte die 83 Jährige dies zu spät und fuhr auf den PKW der Bernerin auf.

An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 6000 Euro.

.

Verkehrsunfall in Ganderkesee

Am Mittwoch, 23.05.18, gegen 10:55 Uhr, setzte eine 79-jährige Frau aus der Gemeinde Ganderkesee mit ihrem PKW auf dem Schlattenweg rückwärts um in den öffentlichen Verkehrsraum einzufahren. Dabei streifte sie zunächst einen auf dem Grundstück stehenden PKW um anschließend einen Zaun zur Straße zu durchfahren.

Der dabei entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 7400 Euro geschätzt.

.

Verkehrsunfall in Ganderkesee

Am Mittwoch, 23.05.2018, gegen 20:20 Uhr, kam auf der Harmenhauser Straße ein 21-jähriger Ganderkeseer aufgrund einer Bodenwelle mit seinem Leichtkraftrad zu Fall und verletzte sich hierbei leicht.

Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 500 Euro.

.

VU in Wardenburg

Am Donnerstag, 24.05.18 gegen 00:50 Uhr, kam ein 35-jähriger Wardenburger mit seinem PKW in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der PKW war anschließend nicht mehr fahrbereit.

Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 8000 Euro.

.

Verkehrsunfall in Kirchseelte, Samtgemeinde Harpstedt

Am Mittwoch, 23.05.2018, gegen 15:14 Uhr, beabsichtigte ein 20-Jähriger aus Steinfurt mit seinem PKW eine abknickende Vorfahrtstraße auf dem Gr.-Ippener-Weg geradeaus zu verlassen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden PKW eines 28-Jährigen aus Lingen, sodass es zum Zusammenstoß beider PKW kam.

Die Schadenshöhe wird auf insgesamt 5000 Euro geschätzt.

.

Verkehrsunfall in Kirchseelte, Samtgemeinde Harpstedt

Am Mittwoch, 22.05.18, gegen 16:00 Uhr, beabsichtigte ein 20 Jähriger aus Delmenhorst mit seinem PKW auf der Dorfstraße abzubiegen. Während er sich im Abbiegevorgang befand, musste er aufgrund eines anderen Verkehrsteilnehmers abbremsen, so dass er quer auf der Dorfstraße zum Stehen kam, als eine 27-Jährige aus Harpstedt mit ihrem PKW von links kam und mit dem PKW des Delmenhorsters zusammenstieß. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 27-Jährige leicht. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 30000 Euro.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Dirk Ellwart Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de