Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Autobahnpolizei Ahlhorn: Vier Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Großenkneten verletzt.

Delmenhorst - Unerlaubt vom Unfallort entfernte sich am Dienstag, 29. Mai 2018, zwischen 11:00 und 11:30 Uhr, eine bislang unbekannte Person.

Der ordnungsgemäß im Jasminweg in Dötlingen abgestellte Pkw eines 52-jährigen Anwohners wurde dabei am linken Heck beschädigt. Die Schadenshöhe wurde auf 2.500 Euro geschätzt.

Wer Angaben zum Unfallverursacher machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 bei der Polizei Wildeshausen zu melden.

+++

Vollständig ausgebrannt ist am Dienstag, 29. Mai 2018, um 18:39 Uhr, ein SUV auf dem Pendlerparkplatz an der Almsloher Straße in Ganderkesee.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Ganderkesee war mit 17 Kameraden bei dem Brand eingesetzt, konnte den Totalschaden aber auch nicht mehr verhindern.

Die Schadenshöhe beträgt mindestens 50.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

