LK Wesermarsch: Polizei Lemwerder sucht Zeugen

Delmenhorst - Bereits am vergangenen Freitag, 25. Mai 2018, ist es an der Schule in Lemwerder zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen. Bislang unbekannte Personen lösten während der Schulzeit die Schrauben eines am Fahrradstand abgestellten Trekkingrades.

Nach kurzer Fahrzeit lösten sich die Laufräder vom Fahrrad und der 15-jährige Fahrer kam zu Fall. Dabei zog er sich unter anderem Verletzungen im Gesicht zu.

Wer Hinweise zum Tathergang oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter 0421/67498 bei der Polizei Lemwerder zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Fragen bitte an Albert Seegers Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de