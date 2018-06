Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Stadt Delmenhorst: Polizei Delmenhorst bietet Fahrradcodierungen an

Delmenhorst - Die Polizei Nordenham sucht den Eigentümer von Schmuck. Am Donnerstag, 31. Mai 2018, haben Passanten am Vormittag eine Tüte auf einer Parkbank in der Gateteichanlage gefunden, in der sich mehrere, zum Teil originalverpackte Armbanduhren befanden.

Die Eigentümer oder Personen, die Hinweise auf die Herkunft des Schmucks geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham (04731/9981-0) in Verbindung zu setzen.

